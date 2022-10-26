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Хулиган из Новодвинска поднял руку на полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за покушение на убийство 37-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия,  28 октября 2022 года ночью сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России «Приморский» прибыл в жилой дом по улице Мира в городе Новодвинске по вызову женщины, которой подозреваемый причинил побои. Подозреваемый, находясь  в состоянии алкогольного опьянения, желая избежать правового разбирательства, отказался проследовать в отдел полиции, повалил представителя власти на пол, схватив за форменное обмундирование, и ударил полицейского руками по телу. Противоправные действия нарушителя порядка пресекли и доставили в полицию для разбирательства. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что был нетрезв, поэтому не помнит произошедших событий. 

23 ноябрь 15:05 | : Происшествия

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