Хулиган из Новодвинска поднял руку на полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за покушение на убийство 37-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 28 октября 2022 года ночью сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России «Приморский» прибыл в жилой дом по улице Мира в городе Новодвинске по вызову женщины, которой подозреваемый причинил побои. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая избежать правового разбирательства, отказался проследовать в отдел полиции, повалил представителя власти на пол, схватив за форменное обмундирование, и ударил полицейского руками по телу. Противоправные действия нарушителя порядка пресекли и доставили в полицию для разбирательства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.
В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что был нетрезв, поэтому не помнит произошедших событий.