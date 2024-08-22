В Архангельске мотоциклист ударил головой в лицо инспектора ДПС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 23 августа 2024 года днем сотрудники ДПС ГАИ УМВД России по городу Архангельску у культурного центра на улице Нахимова в областном центре остановили мотоцикл без государственного регистрационного номера, которым управлял подозреваемый. В связи в тем, что у водителя не было ни документов на мотоцикл, ни удостоверяющих личность, ему предложили проследовать в отдел полиции для разбирательства. Желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников ГАИ, подозреваемый оскорбил и ударил головой в мотоциклетном шлеме по лицу инспектора ДПС. Противоправные действия нарушителя пресекли и доставили его в полицию для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.