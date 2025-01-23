Новодвинцу грозит до 10 лет за разбой на сумму 1650 рублей

Прокуратурой Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 41-летний обвиняемый в феврале 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 58-летнего мужчину, угрожая ножом, незаконно потребовал отдать мобильный телефон и сказать пароль от входа в личный кабинет приложения банка.

Далее обвиняемый осуществил перевод денежных средств потерпевшего в сумме 1650 рублей на свою банковскую карту, после чего с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.