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Новодвинцу грозит до 10 лет за разбой на сумму 1650 рублей

Прокуратурой Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 41-летний обвиняемый в феврале 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 58-летнего мужчину, угрожая ножом, незаконно потребовал отдать мобильный телефон и сказать пароль от входа в личный кабинет приложения банка.

Далее обвиняемый осуществил перевод денежных средств потерпевшего  в сумме 1650 рублей на свою банковскую карту, после чего с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал,  в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Новодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

(фото с https://www.vzsar.ru) 

 

11 март 08:54 | : Происшествия

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