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В Коряжме раскрыто убийство бизнесмена из начала нулевых

Прокуратура Архангельской области и автономного округа  утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей города Коряжмы, обвиняемых по п. «в» ч. 3 ст. 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище), п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем).

По версии следствия обвиняемые в один из дней начала марта 2002 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью поправить свое материальное положение решили убить своего знакомого бизнесмена и завладеть его имуществом. 

С этой целью они выманили потерпевшего из частного дома в г. Коряжме, избили имеющимися при себе деревянной битой и бруском, связали руки проволокой. После чего обвиняемые проникли в дом потерпевшего, откуда похитили денежные средства в общей сумме чуть более 58 тысяч рублей и направились праздновать столь легкое обогащение, оставив потерпевшего умирать. 

Хладнокровные мужчины не оставили потерпевшему ни одного шанса выжить, от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Преступление удалось раскрыть благодаря современным высокотехнологичным исследованиям.

Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Коряжемский городской суд Архангельской области.

Уголовное дело расследовано отделом Следственного управления следственного комитета России по Архангельской области и НАО. 

23 январь 14:46 | : Происшествия

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