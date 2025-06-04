Вверх
В Мезени возвращают государству вымороченное имущество

Прокуратура Мезенского района провела проверку, в ходе которой установлено, что во временном распоряжении ГБУ СОН АО «Мезенский комплексный центр социального обслуживания» и на счете банковской организации находятся денежные средства в сумме более 200 тыс. рублей, принадлежавшие умершему получателю социальных услуг.

На протяжении длительного времени наследственных дел к имуществу умершего не заводилось ввиду отсутствия наследников, мер к фактическому принятию наследства не принималось. 

Указанные денежные средства являются выморочным имуществом, которое в силу требований действующего законодательства переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации, в связи с чем прокуратура Мезенского района обратилась в суд с исковым заявлением. 

Решением Лешуконского районного суда требования прокурора удовлетворены, на учреждение социального обслуживания и банковскую организацию возложена обязанность перечислить денежные средства                                      в федеральный бюджет.

Работа по обращению указанных денежных средств в собственность Российской Федерации продолжается.

 

