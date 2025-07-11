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Прокуратура Архангельской области заморачивалась выморочным имуществом

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа при проведении проверки выявила факты неоформления выморочного имущества в собственность и распоряжению им.

 Установлено, что в стационарных учреждениях социального обслуживания, психоневрологических интернатах Архангельской области на депозитных счетах умерших граждан есть денежные средства.

 В соответствии с требованиями законодательства эти деньги являются выморочным имуществом и подлежат обращению в собственность Российской Федерации в судебном порядке, поскольку после смерти граждан прошло более 6 месяцев, наследники о своих правах не заявили.

 В связи с этим прокуратура обратилась в суды с более 100 исками на сумму 41,3 млн рублей о признании права собственности Российской Федерации на указанное выморочное имущество.

 После принятия мер прокурорского реагирования в собственность государства уже поступили денежные средства в размере 18,5 млн рублей.


11 июль 12:48 | : Происшествия

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