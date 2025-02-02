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Житель Каргополья отправил на тот свет подругу и сам отправляется в зону

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 36-летнего жителя виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что ранее неоднократно судимый местный житель в одной из деревень Каргопольского муниципального округа в ночное время 22 октября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала в квартире жилого дома, а затем на улице, в ходе словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений, используя незначительный повод, избил свою сожительницу, которая от полученных травм скончалась.

Вину в совершении преступления осужденный признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://dzen.ru) 

26 февраль 14:24 | : Происшествия

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