Подросток из Онега отправится в колонию за кражу алкоголя в магазине

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 15-летнему жителю города Онеги. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия).

Следствием и судом установлено, что 2 марта 2025 года вечером несовершеннолетний осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине в городе Онеге, положил в карманы верхней одежды две бутылки алкоголя и попытался их вынести без оплаты. Продавец ему сделала замечание и потребовала оплатить товар. Несовершеннолетний проигнорировал требования, вышел на улицу и оттолкнул сотрудника полиции, который был в магазине и принял меры к его задержанию. Несмотря на оказанное сопротивление, представитель власти доставил осужденного в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допросов несовершеннолетний признал свою вину.

Приговором Онежского городского суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.



