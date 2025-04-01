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Подросток из Онеги угрожал убийством своей матери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя города Онеги в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья) и ч.1 ст.119 УК РФ (два эпизода угроз убийством). 

Следствием установлено, что 16 февраля 2025 года в ночное время несовершеннолетний обвиняемый решил похитить товар из торгового зала магазина, расположенного в городе Онеге. Он положил товары в карманы верхней одежды и направился к выходу из магазина. Его противоправные действия пресекла продавец магазина. Подросток схватил женщину за руки, оттолкнул со своего пути и скрылся с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению. Он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в городе Онеге, вооружился ножами и угрожал матери и ее супругу убийством, метнув в сторону последнего два ножа. Женщина позвонила в органы внутренних дел, прибывшие сотрудники полиции пресекли противоправные действия несовершеннолетнего. 

В ходе допроса несовершеннолетний подследственный признал свою вину. В части угроз членам семьи он объяснил свои действия алкогольным опьянением.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.5-tv.ru) 

24 апрель 08:50 | : Происшествия

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