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Несовершеннолетний онежанин попался на грабеже магазина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Онеги, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия). 

Следствием установлено, что 2 марта 2025 года вечером несовершеннолетний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине в городе Онеге, положил в карманы верхней одежды две бутылки алкоголя и попытался их вынести без оплаты. Продавец ему сделала замечание и потребовала оплатить товар. Несовершеннолетний проигнорировал требования, вышел на улицу и оттолкнул сотрудника полиции, который был в магазине и принял меры к его задержанию. Несмотря на оказанное сопротивление представитель власти доставил подозреваемого в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

06 март 08:47 | : Происшествия

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