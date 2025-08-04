Вверх
Жительница Поморья рассталась с 200 000 за клевету на армию

Вступил в законную силу приговор Мирнинского городского суда в отношении 48-летней жительницы Плесецкого района, осужденной по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержанию международного мира и безопасности, и на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом, после его привлечения к административной ответственности).

Установлено, что осужденная,  ранее привлеченная к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию использования Вооруженных Сил и государственных органов Российской Федерации, с 12 по 
31 марта 2023 года, находясь в г. Мирный, используя свою персональную общедоступную страницу в социальной сети «ВКонтакте», публично разместила информационный материал, содержащий негативные сведения о том, что Вооруженные Силы и государственные органы Российской Федерации своими действиями в ходе проведения специальной военной операции на территории Республики Украина и на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей якобы не поддерживают международные мир и безопасность, не защищают интересы Российской Федерации и ее граждан.

Судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей. 

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора.

28 август 14:11 | : Происшествия

