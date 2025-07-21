В Устьянах женщина из Санкт-Петербурга упала в реку... и всё

26 августа 2025 года вечером в реке Устья у деревни Сабуровская в Устьянском районе обнаружено тело 41-летней жительницы города Санкт-Петербурга, которая приехала к родственникам. Есть основания полагать, что накануне женщина во время фотосъемки по собственной неосторожности упала в реку и утонула. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Берегите себя и своих близких.