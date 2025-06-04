Подгулявшая жительница Нарьян-Мара утонула у острова Краснофлотский

10 августа 2025 года вечером в реке Северная Двина в районе острова Краснофлотский при очевидных обстоятельствах утонула 41-летняя жительница города Нарьян-Мара. Со слов очевидцев происшествия, женщина после употребления спиртных напитков решила переплыть реку. Ее тело извлекли из воды рыбаки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Берегите себя и своих близких.