Трагически закончилось катание на сап-борде для жительницы Северовинска

5 мая 2025 года днем во время катания на сап-борде по реке Ширшема в городе Северодвинске при очевидных обстоятельствах утонула 28-летняя местная жительница. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что женщина находилась без спасательного жилета, упала с сапа в холодную виду и утонула.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Берегите себя и своих близких.