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Трагически закончилось катание на сап-борде для жительницы Северовинска

5 мая 2025 года днем во время катания на сап-борде по реке Ширшема в городе Северодвинске при очевидных обстоятельствах утонула 28-летняя местная жительница.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что женщина находилась без спасательного жилета, упала с сапа в холодную виду и утонула. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Берегите себя и своих близких.

06 май 11:16 | : Происшествия

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