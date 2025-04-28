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В Архангельске задержан вор-домушник

В дежурную часть УМВД России по г. Архангельску с заявлением о краже обратился 29-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что несколько дней назад потерял на улице ключи от съемной квартиры. Спустя два дня он вернулся после работы домой и обнаружил пропажу ноутбука и мобильного телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий 41-летний архангелогородец. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления.

По предварительным данным, злоумышленник подобрал выпавшие ключи, затем проследил путь мужчины до квартиры, после чего проник в помещение и похитил технику.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Похищенный телефон изъят в одном из залоговых центров города и будет возвращен владельцу. Поиски ноутбука продолжаются.

 

01 август 16:17 | : Происшествия

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