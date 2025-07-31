Вверх
Северодвинка почувствовала себя крутым инвестором и осталась почти без 2 млн

В ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 41-летняя сотрудница одного из градообразующих предприятий. По словам женщины, месяц назад в сети Интернет она познакомилась с мужчиной. В ходе общения новый знакомый рассказал, что живет в Барселоне, имеет свой бизнес, но вскоре планирует вернуться в Россию. Узнав о материальных трудностях северодвинки, собеседник посоветовал ей попробовать свои силы в инвестировании. По его словам, именно таким способом он заработал себе на квартиру и машину. Мужчина предложил познакомить ее с биржевым аналитиком, услугами которого он пользуется уже 4 года. Северянка какое-то время сомневалась, но потом согласилась.

Вскоре в мессенджере ей позвонил «брокер». Он помог северодвинке установить специальное приложение, где якобы отображались совершаемые финансовые операции и ожидаемая прибыль, убедил внести на счет все ее сбережения – 100 тысяч рублей. Чтобы женщина поверила, что действительно зарабатывает, «биржевой аналитик» перечислил ей первый «доход» - 2,5 тысячи рублей. Затем собеседник уговорил жительницу Северодвинска увеличить вложения для получения большей прибыли. Северянка оформила два кредита и перечислила по указанным ей реквизитам. В середине августа заявительнице  сообщили, что транзакции по ее инвестиционному счету будут приостановлены до оплаты страховки на сумму 11 тысяч долларов. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

В течение месяца она перечислила мошенникам порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Общаясь с сотрудниками полиции, потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на работе, в том числе сотрудниками полиции. Несмотря на это, она поверила интернет-знакомому и не смогла распознать обман.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не верьте обещаниям гарантированного заработка от операций на бирже. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми, не скачивайте приложения, назначение которых вам непонятно. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас! 

23 август 08:41 | : Происшествия

