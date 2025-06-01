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Жительница Северодвинска попала впросак с инвестициями

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 69-летняя местная жительница. Женщина рассказала стражам порядка, что в начале июня увидела в сети Интернет объявление с предложением получить дополнительный доход от операций с иностранной валютой. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный. Представившись финансовым консультантом, он помог установить приложение для отслеживания вложенных средств и полученного от торгов дохода.

Наблюдая на экране, как растет баланс ее счета, северодвинка согласилась на предложение консультанта увеличить вложения. В течение месяца она перечислила на указанные ей номера телефонов все свои сбережения, а также средства, взятые в кредит.

Когда спустя месяц северянка решила вывести заработанные средства, собеседник сразу же потребовал внести дополнительные средства – оплатить налог, страховку. Поняв, что ее обманывают, пожилая женщина обратилась в полицию.

В течение месяца потерпевшая перечислила мошенникам порядка 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Общаясь со стражами порядка, северодвинка призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, профилактических листовок и бесед, проводившихся как сотрудниками полиции, так коллегами по месту работы.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости критично относиться к информации о дополнительном заработке в сети Интернет. Не переходите по ссылкам, присланным вам незнакомыми людьми. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Также помните, что одно из главных правил инвестирования – никогда не использовать заемные средства. Будьте бдительны! Не позволяете мошенникам обманывать вас! 

11 июль 09:23 | : Происшествия

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