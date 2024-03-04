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Северодвинку обманули на 200 тысяч при попытке трудоустройства

В ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с ее банковской карты похищены денежные средства.

По словам потерпевшей, она разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов по трудоустройству. Спустя некоторое время женщине позвонил предполагаемый работодатель и предложил вакансию сиделки. Женщина согласилась. Дальнейшее общение они продолжили в мессенджере.

Злоумышленник убедил пенсионерку отправить свои персональные данные под предлогом необходимости заключения трудового договора. Поверив мошеннику, она прислала копию паспорта и сообщила четырехзначный код из пришедшего вскоре на телефон SMS-сообщения. После этого ей пришло уведомление о поступлении на счет 200 тысяч рублей.

Вскоре аферист сообщил 61-летней женщине, что перевел ей указанную сумму и попросил перечислить деньги частями его друзьям, так как сам в настоящий момент не может это сделать. Северодвинка выполнила просьбу.

Потерпевшая поняла, что ее обманули, когда зашла в мобильное приложение банка, где увидела оформленный на ее имя кредит и нулевой баланс счета. Тогда она обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.

(фото с https://itcrumbs.ru)  

16 июнь 10:21 | : Скандалы

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