Северодвинские приставы отправили на принудительное лечение больного туберкулезом

Северодвинские судебные приставы нашли и принудительно доставили в медучреждение больного туберкулёзом.

На исполнении в ОСП по г. Северодвинску находилось исполнительное производство о принудительной госпитализации гражданина 1986 года рождения в отделение с особыми условиями

пребывания «Архангельского клинического туберкулёзного диспансера» для обследования и лечения в условиях стационара.

Но по месту регистрации мужчина не проживал. Проверка судебным приставом других адресов возможного пребывания должника оказалось безрезультатной.

В связи с тем, что больной туберкулёзом является общественно опасным для окружающих, должник был объявлен в розыск. Найти его удалось с помощью соцсетей, где судебным приставом была обнаружена страничка разыскиваемого с объявлением о продаже рыбы.

Сотрудник ведомства выступил в роли покупателя и назначил должнику встречу. Вот только общаться продавцу пришлось с людьми в погонах.

На специализированном транспорте с соблюдением всех мер предосторожности больной был доставлен в тубдиспансер, где будет проходить лечение.



