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Северодвинские приставы отправили на принудительное лечение больного туберкулезом

Северодвинские судебные приставы нашли и принудительно доставили в медучреждение больного туберкулёзом.

На исполнении в ОСП по г. Северодвинску находилось исполнительное производство о принудительной госпитализации гражданина 1986 года рождения в отделение с особыми условиями

 пребывания «Архангельского клинического туберкулёзного диспансера» для обследования и лечения в условиях стационара.

Но по месту регистрации мужчина не проживал. Проверка судебным приставом других адресов возможного пребывания должника оказалось безрезультатной. 

В связи с тем, что больной туберкулёзом является общественно опасным для окружающих, должник был объявлен в розыск. Найти его удалось с помощью соцсетей, где судебным приставом была обнаружена страничка разыскиваемого с объявлением о продаже рыбы. 

Сотрудник ведомства выступил в роли покупателя и назначил должнику встречу. Вот только общаться продавцу пришлось с людьми в погонах. 

На специализированном транспорте с соблюдением всех мер предосторожности больной был доставлен в тубдиспансер, где будет проходить лечение.


19 июнь 09:19 | : Происшествия

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