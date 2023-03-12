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Неудавшийся насильник-геронтофил из пинежской деревни получил 3 года условно

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).  

Следствием и судом установлено, 1 декабря 2022 года вечером в одной из деревень Пинежского района осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 60-летнюю пенсионерку. Применив физическое насилие, он сорвал с потерпевшей одежду и попытался изнасиловать, но она оказала активное сопротивление, выбежала из дома и обратилась за помощью к соседке и в органы полиции.  

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что был очень пьян. В содеянном раскаивается. 

Приговором Пинежского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. 

25 апрель 10:22 | : Происшествия

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