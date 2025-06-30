Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Суд обязал Пенсионный фонд учесть вельчанину его казахстанский стаж

Решением Вельского районного суда удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах жителя г. Вельска к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о возложении обязанности произвести расчет гражданину индивидуального пенсионного коэффициента с учетом сведений о заработной плате за период работы в Республике Казахстан, назначении страховой пенсии по старости.

Поводом для прокурорского вмешательства послужило обращение гражданина в прокуратуру по вопросу несогласия с отказом Отделения в назначении страховой пенсии по старости, во включении в страховой стаж периодов работы в Республике Казахстан с 07.06.1984 по 12.02.1992.

При этом отказ государственным органом мотивирован неподтверждением сведений о трудовой деятельности компетентным органом Республики Казахстан.

Суд с позицией надзорного органа согласился, возложив на Отделение обязанность произвести гражданину расчет индивидуального пенсионного коэффициента с учетом сведений о заработной плате, отраженных в архивной справке КГУ «Государственный архив Павлодарской области Республики Казахстан» от 15.07.2024, и назначить страховую пенсию по старости с 22.02.2024.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокурора района.

(фото с https://multiurok.ru

18 август 14:28 | : Происшествия

Главные новости


«Комфортное Поморье» шагает по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Презумпция виновности. Госдума снова взялась за кино

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (215)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20