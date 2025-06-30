Суд обязал Пенсионный фонд учесть вельчанину его казахстанский стаж

Решением Вельского районного суда удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах жителя г. Вельска к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о возложении обязанности произвести расчет гражданину индивидуального пенсионного коэффициента с учетом сведений о заработной плате за период работы в Республике Казахстан, назначении страховой пенсии по старости.

Поводом для прокурорского вмешательства послужило обращение гражданина в прокуратуру по вопросу несогласия с отказом Отделения в назначении страховой пенсии по старости, во включении в страховой стаж периодов работы в Республике Казахстан с 07.06.1984 по 12.02.1992.

При этом отказ государственным органом мотивирован неподтверждением сведений о трудовой деятельности компетентным органом Республики Казахстан.

Суд с позицией надзорного органа согласился, возложив на Отделение обязанность произвести гражданину расчет индивидуального пенсионного коэффициента с учетом сведений о заработной плате, отраженных в архивной справке КГУ «Государственный архив Павлодарской области Республики Казахстан» от 15.07.2024, и назначить страховую пенсию по старости с 22.02.2024.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокурора района.

(фото с https://multiurok.ru)