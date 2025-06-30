Вверх
Покупка северодвинцем машины у алиментщика закнчилась арестом на спецстоянке

Покупая автомобиль, убедитесь, что у его владельца нет никаких долгов. Иначе рискуете остаться и без средства передвижения, и без своих денег. Эту простую истину теперь точно запомнит северодвинец, поездка за рулём которого была прервана сотрудниками ГИБДД и судебными приставами.

            Причина остановки «Нивы Шевроле» заключалась в том, что  транспортное средство находилось в розыске, так как было зарегистрировано за должником, уклоняющимся от уплаты алиментов.

            Несмотря на имеющееся решение суда, 36-летний отец несовершеннолетней дочери официально не работает, денежные средства на её содержание перечисляет от случая к случаю небольшими суммами. В результате, накопился огромный долг — более полумиллиона рублей. 

            Судебным приставом ОСП по г. Северодвинску в ходе исполнительного производства установлено, что на имя должника зарегистрирован автомобиль «Нива Шевроле». При проверке дворовых парковок по известным адресам неплательщика машину обнаружить не удалось. Транспортное средство объявили в розыск.

            С помощью АПК «Безопасный город» выяснили, что разыскиваемая машина передвигается по г. Северодвинску и на ней за последнее время совершено четыре административных правонарушения по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости).

            В ГИБДД направили ориентировку и автомобиль был задержан полицейскими. Водитель пояснил, что приобрел «Ниву Шевроле» по договору купли-продажи у должника и из-за вынесенных судебным приставом запретов зарегистрировать за собой не смог.

            Автомобиль арестовали и поместили на спецстоянку, где он будет находиться до передачи на принудительную реализацию. Так что незадачливый покупатель остался без средства передвижения.

            А должнику грозит судимость за неуплату алиментов. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ.

18 август 09:46 | : Происшествия

