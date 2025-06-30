Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Нехорошие люди обвинили архангелогородца в дропперстве

В полицию Архангельска обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные люди по телефону обвиняют его в дропперстве, сообщив об открытом на его имя заграничном счете. Якобы на него поступило 800 тысяч рублей от обманутой женщины, которые необходимо вернуть, чтобы оградить себя от уголовной ответственности.

 В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина уже неделю общается с мошенниками и к этому моменту перевел на сторонние счета более трех миллионов рублей, два из которых — личные накопления, а еще свыше миллиона оформлены в кредит.

 Изначально аферисты представились мужчине сотрудниками страховой компании и убедили в необходимости получения полиса обязательного медицинского страхования, узнав при этом код, направленный архангелогородцу на телефон. Воспользовавшись этим кодом, злоумышленники получили доступ к личному кабинету заявителя на портале Госуслуг. А после этого «представитель техподдержки портала» и «сотрудник Центробанка» заверили, что на имя потерпевшего получено множество кредитов, а значит нужно срочно самому повысить до максимума кредитную нагрузку, оформив заем, и перевести все полученные средства и уже имеющиеся сбережения на «безопасный счет», что мужчина и сделал. Обвинение в дропперстве стало следующим шагом мошенников. Но эта информация заставила заявителя усомниться в ее достоверности.

 По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

 Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают, что любой разговор о финансовых проблемах по телефону и предложение защитить ваши финансы – дело рук мошенников! Передавая им конфиденциальную информацию, в том числе свои персональные данные, коды доступа или подтверждения операций, вы даете аферистам ключи от своего счета, финансового благополучия и безопасности! Именно поэтому нельзя доверять таким звонкам и сообщениям, кем бы ни представлялся собеседник

 

17 август 13:40 | : Происшествия

Главные новости


«Комфортное Поморье» шагает по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Презумпция виновности. Госдума снова взялась за кино

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (199)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20