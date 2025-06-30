Нехорошие люди обвинили архангелогородца в дропперстве

В полицию Архангельска обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные люди по телефону обвиняют его в дропперстве, сообщив об открытом на его имя заграничном счете. Якобы на него поступило 800 тысяч рублей от обманутой женщины, которые необходимо вернуть, чтобы оградить себя от уголовной ответственности.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина уже неделю общается с мошенниками и к этому моменту перевел на сторонние счета более трех миллионов рублей, два из которых — личные накопления, а еще свыше миллиона оформлены в кредит.

Изначально аферисты представились мужчине сотрудниками страховой компании и убедили в необходимости получения полиса обязательного медицинского страхования, узнав при этом код, направленный архангелогородцу на телефон. Воспользовавшись этим кодом, злоумышленники получили доступ к личному кабинету заявителя на портале Госуслуг. А после этого «представитель техподдержки портала» и «сотрудник Центробанка» заверили, что на имя потерпевшего получено множество кредитов, а значит нужно срочно самому повысить до максимума кредитную нагрузку, оформив заем, и перевести все полученные средства и уже имеющиеся сбережения на «безопасный счет», что мужчина и сделал. Обвинение в дропперстве стало следующим шагом мошенников. Но эта информация заставила заявителя усомниться в ее достоверности.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают, что любой разговор о финансовых проблемах по телефону и предложение защитить ваши финансы – дело рук мошенников! Передавая им конфиденциальную информацию, в том числе свои персональные данные, коды доступа или подтверждения операций, вы даете аферистам ключи от своего счета, финансового благополучия и безопасности! Именно поэтому нельзя доверять таким звонкам и сообщениям, кем бы ни представлялся собеседник