Пьяные угонщики Устьянского округа: как местный житель сжег чужой автомобиль

В Устьянском округе полиция раскрыла серию резонансных угонов. Как выяснилось, преступления совершил один и тот же человек - 25-летний местный житель, действовавший в состоянии сильного алкогольного опьянения.
По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным после застолья в Ульяновской, решил "добраться домой" на чужой машине. Первый автомобиль он разбил и сжег, не справившись с управлением. Затем пешком добрался до ближайшего населенного пункта, где угнал вторую машину - тоже оставленную с ключами.
"Этот случай должен послужить предупреждением для всех автовладельцев - никогда не оставляйте ключи в машине, даже если отлучаетесь на минуту", - отмечают в полиции. Расследование продолжается.