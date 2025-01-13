Пьяные угонщики Устьянского округа: как местный житель сжег чужой автомобиль

В Устьянском округе полиция раскрыла серию резонансных угонов. Как выяснилось, преступления совершил один и тот же человек - 25-летний местный житель, действовавший в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Хроника событий

В полицию поступило два заявления об угонах в деревнях Ульяновская и Угольская. Во обоих случаях владельцы оставили машины незапертыми с ключами в салоне. Первый угнанный автомобиль был обнаружен полностью сгоревшим в кювете на 14-м км трассы "Костылево - Тарногский Городок". Второй автомобиль нашли в поселке Кулой.

Как это было

По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным после застолья в Ульяновской, решил "добраться домой" на чужой машине. Первый автомобиль он разбил и сжег, не справившись с управлением. Затем пешком добрался до ближайшего населенного пункта, где угнал вторую машину - тоже оставленную с ключами.

Последствия

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение ТС) Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы Один автомобиль возвращен владельцу Второй автомобиль полностью уничтожен

"Этот случай должен послужить предупреждением для всех автовладельцев - никогда не оставляйте ключи в машине, даже если отлучаетесь на минуту", - отмечают в полиции. Расследование продолжается.