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Должника-северодвинца судебные приставы оставили без колес

Северодвинскими судебными приставами ведётся сводное исполнительное производство в отношении гражданина 1975 года рождения, общая сумма задолженности которого составляет более 1,2 млн. рублей.

Среди многочисленных долгов северодвинца — задолженности по алиментам, налогам, в пользу юридических и физических лиц. Не исполнил мужчина и решение суда о выплате бывшей супруге компенсации после развода половины стоимости автомобиля.

В ходе совершения исполнительных действий установлено, что должник имеет в собственности иномарку BMW X6, которую мужчина скрывал от судебных приставов. Не желая исполнять свои финансовые обязательства и пытаясь уберечь свой автомобиль от ареста, ранее мужчина даже оформил договор купли-продажи машины со своей матерью преклонного возраста, не имеющей «водительских прав». Данная сделка была признана судом недействительной.

Сам должник, помимо других мер принудительного исполнения, в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов ограничен в спецправе на управление транспортным средством.

Гражданин был вызван на приём к судебному приставу-исполнителю. Предполагая, что он приедет на машине, сотрудники проверили близлежащие территории и обнаружили  BMW, которую владелец «предусмотрительно» припарковал подальше от здания подразделения.

Автомобиль был арестован, изъят и помещён на стоянку, а должник продолжил свой путь пешком.

Пока идёт процедура оценки имущества у мужчины ещё есть возможность вернуть себе машину. Для этого надо полностью погасить имеющиеся долги.

28 май 16:04 | : Происшествия

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