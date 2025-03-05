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Северодвинское предприятие могло лишиться спецтехники из-за миллионных долгов

Северодвинская организация оплатила задолженности после того, как судебные приставы потребовали предоставить ранее арестованные грузовые автомобили для передачи их на принудительную реализацию.

На исполнении в ОСП по г. Северодвинску находилось 136 исполнительных производств о взыскании с организации задолженностей в пользу бюджета РФ, юридических и физических лиц. В связи с тем, что должником своевременно не исполнены финансовые требования, были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого составила почти 1,7 млн. рублей.

Судебный пристав, установив принадлежащее организации имущество, наложил арест на транспортные средства МАЗ и КАМАЗ. Но и это не побудило должника погасить задолженности.

Только после того, как директору организации вручили требование о предоставлении грузовых автомобилей для передачи на принудительную реализацию,  была произведена оплата остатка задолженности вместе с исполнительским сбором на общую сумму 3,3 млн. рублей.

Взыскатели получили причитающиеся им денежные средства. Все 136 исполнительных производств окончены. 

17 апрель 12:00 | : Происшествия

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