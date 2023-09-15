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В Новодвинске рабочий разбился насмерть при падении с крыши

8 ноября 2023 года днем при проведении работ по ремонту кровли пятиэтажного дома в городе Новодвинске с крыши дома упал 47-летний разнорабочий из Онежского района. От полученной сочетанной травмы тела пострадавший скончался на месте происшествия.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной информации, пострадавший по договоренности с индивидуальным предпринимателем выполнял работы на крыше дома без страховки. Мужчина поскользнулся, потерял равновесие и упал на землю. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

 

09 ноябрь 11:12 | : Происшествия

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