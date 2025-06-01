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В Вельском районе при ремонте моста погиб рабочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 17 июля 2025 года при проведении ремонтных работ по обшивке опор моста через реку Вага в Вельском районе с понтона в реку упал 34-летний рабочий. Совместно с водолазами проводятся поисковые работы, направленные на обнаружение пострадавшего. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

18 июль 08:49 | : Происшествия

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