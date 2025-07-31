Архангельская область. СМИ зовут прокуроров в дорогу

В целях оперативного реагирования на возможные нарушения закона, органами прокуратуры ежедневно осуществляется мониторинг средств массовой информации.

В первом полугодии 2025 года прокуратурой Архангельской области и округа проведены проверки по 156 публикациям, содержащим сведения о нарушениях прав и свобод граждан. По итогам проверок принято более 100 мер прокурорского реагирования.

Значительное количество публикаций содержало информацию о возможных нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищных прав граждан.

Меры прокурорского реагирования применялись в связи с выявленными нарушениями трудовых прав граждан, в сфере здравоохранения, в области охраны окружающей среды и природопользования, пожарной безопасности и другие.

В сфере нарушения трудовых прав

При проведении прокуратурой области и автономного округа проверки по доводам публикации о законности работы клуба «Original» основанием для внесения прокуратурой г. Архангельска генеральному директору ООО «ОРИГИНАЛ+» представления послужил факт привлечения в ночное время 14-летнего подростка к работе официантом в развлекательном клубе.

В сфере здравоохранения

Прокуратурой области и автономного округа проведена проверка информации «Нам просто лечь и умереть? В поселке Архангельской области пытаются добиться скорой помощи», размещенной в сети «Интернет», о ненадлежащем оказании медицинской помощи в поселке Савинский Плесецкого района.

Фактов отказа жителям п. Савинский в оказании скорой медицинской помощи, ее длительного неоказания не установлено.

Вместе с тем в ходе проверки установлена ненадлежащая организация работы ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» в части принятия мер по ликвидации дефицита медицинских кадров, снижение результативности деятельности по привлечению специалистов по национальной программе «Земский доктор».

В целях устранения нарушений прокурором Плесецкого района главному врачу ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, организована работа по привлечению специалистов в район.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратурой области и автономного округа проведена проверка по публикации «Власти оставили без дров пожилых жителей удаленной Устьянской деревни», размещенной информационным агентством «Двина сегодня».

В связи с ненадлежащей реализацией полномочий по обеспечению населения твердым топливом прокурором Устьянского района внесено представление главе Устьянского муниципального округа.

Требования прокурора удовлетворены, доставка твердого топлива (дров) населению пос. Шурай обеспечена в полном объеме.

О нарушениях в сфере экологии

По результатам проверки информации, размещенной в социальной сети «ВКонтакте» на странице регионального отделения общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ненецком автономном округе, в деятельности МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» выявлены нарушения законодательства об охране окружающей среды при эксплуатации объекта размещения отходов г. Нарьян-Мара.

Предприятием допущено захламление отходами производства и потребления прилегающей к полигону территории, не принято мер к предотвращению их распространения в результате погодных условий.

В этой связи прокуратурой области и автономного округа руководителю предприятия внесено представление, по результатам его рассмотрения нарушения устранены.

Органами прокуратуры проведена проверка по публикации информационного агентства «Эхо Севера», содержащая сведения об образовании несанкционированной свалки отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, в СНТ «Садоводы севера» в г. Коряжма.

По результатам рассмотрения представления прокурора г. Коряжмы, внесенного руководителю СНТ «Садоводы севера» несанкционированная свалка отходов производства и потребления ликвидирована.

Кроме того, по постановлению прокурора территориальным подразделением Управления Роспотребнадзора по Архангельской области должностное лицо товарищества привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

Транспортная доступность

По размещенной в средствах массовой информации публикации «Недетский маршрут. Родители школьников в Майской горке бьют тревогу» проведена проверка, в ходе которой установлено, что до нового учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 95», который должен начать функционировать с 01.09.2025, не обеспечена транспортная доступность для учащихся.

С целью обеспечения безопасности детей по пути в новый корпус школы прокуратурой г. Архангельска директору Департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации городского округа «Город Архангельск» объявлено предостережение.

Органом местного самоуправления проведена работа по изменению пути следования маршрута общественного транспорта № 5, ведется ремонт участков дороги по ул. Ленина к пересечению с пр. Ленинградским и

ул. Холмогорской, включая обустройство остановки общественного транспорта, пешеходного перехода, тротуара с освещением.

Все работы планируется завершить в летний период 2025 года, до начала учебного процесса.

Исполнение судебного акта остается на контроле прокурора.

При проведении проверок по публикациям в средствах массовой информации и социальных сетях органы прокуратуры добиваются реального устранения нарушений и восстановления прав граждан.

Работа в данном направлении будет продолжена.