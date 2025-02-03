Прокуратура жестко реагирует на публикации в архангельских СМИ

В целях оперативного реагирования на возможные нарушения закона, органами прокуратуры ежедневно осуществляется мониторинг средств массовой информации.

В 2024 году прокуратурой Архангельской области и округа проведены проверки по 341 публикации, содержащим сведения о нарушениях прав и свобод граждан. По итогам проверок принято 224 меры прокурорского реагирования.

Меры прокурорского реагирования применялись в связи с выявленными нарушениями трудовых прав граждан, в сфере здравоохранения, в области охраны окружающей среды и природопользования, пожарной безопасности и другие.

Значительное количество публикаций (39 %) содержало информацию о возможных нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищных прав граждан.

К примеру, по результатам проведенной прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа проверки по размещенной на информационном ресурсе «29.ru» публикации «В архангельском доме подключили отопление после трех дней в холоде» выявлены нарушения в деятельности жилищно-коммунального предприятия в части ненадлежащего содержания наружных сетей теплоснабжения, что привело к ограничению предоставления потребителям, проживающим в домах № 57 корп. 3, 4 по улице Гайдара в Архангельске, коммунальной услуги по теплоснабжению.

В этой связи прокуратурой Архангельска руководителю

предприятия ЖКХ внесено представление, по результатам рассмотрения которого предприятием проведен капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения.

В связи с предоставлением коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества жильцам указанных многоквартирных домов произведен перерасчет платы за отопление.

В связи с многочисленными публикациями в средствах массовой информации, размещенных в сентябре 2024 года, содержащих сведения о бездействии управляющей компании в подготовке домов в поселке Вычегодский Котласского района к отопительному сезону, региональной прокуратурой проведена проверка.

За нарушения при содержании общего имущества многоквартирных домов Котласским межрайонным прокурором руководителю управляющей компании внесено представление. По постановлению межрайонного прокурора государственной жилищной инспекцией области директор управляющей компании привлечен к административной ответственности по ст. 7.22, ч. 2 ст. 14.1.3 КОАП РФ с назначением штрафов на общую сумму 29 тыс. рублей.

В ходе проверки обеспечена подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду.

По результатам проверки по публикации «Жители Уймы полгода борются с канализационными водами, которые затопили общественную территорию», размещенной на ТВ «Вести Поморья» установлено, что индивидуальным предпринимателем в ходе строительных работ повреждены действующая канализационная труба и дренажно-ливневая канализация, в результате чего произошло подтопление общественной территории в п. Уемский Приморского района.

По постановлению Приморской межрайонной прокуратуры Северным межрегиональным управлением Росприроднадзора индивидуальному предпринимателю в связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.7 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа. Работоспособность канализации восстановлена.

В ходе проверки по многочисленным публикациям в сети «Интернет» о нарушении прав несовершеннолетних на образование, установлено, что администрацией МОУ «Средняя школа № 3 г. Каргополя» безопасные условия обучения учащихся не созданы, при наличии свободного кабинета и допускаемой мощности здания учащиеся 8 класса на занятиях сидят по 3 человека за партой. Кроме того, в связи с отсутствием педагогов в период с сентября по октябрь 2024 года в ряде классов не проводились уроки математики, физики.

В связи с этим прокуратурой Каргопольского района руководителю управления образования Каргопольского муниципального округа внесено представление, которое удовлетворено. Администрацией образовательной организации созданы условия обучения для учащихся путем предоставления кабинета большей площадью, укомплектованность кадрами обеспечена на 100 %, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Судом на основании постановления прокурора района директор школы привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ в виде предупреждения.

По результатам проверки публикации ИА «Эхо Севера» о демонстрации в общественном месте – Петровском парке Архангельска в кинотеатре под открытым небом в свободном доступе фильмов, содержащих сцены сексуального характера, прокуратурой организатору мероприятия – генеральному директору ООО «Т2 Мобайл» внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, ООО «Т2 Мобайл» введены ограничения по маркировке транслируемого контента.

Кроме того, судом по постановлению прокурора директор Архангельского филиала Общества привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ в виде штрафа.