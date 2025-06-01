Полиция Архангельска засекла и повязала наркозакладчика

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску совместно с коллегами из МО МВД России «Новодвинский» пресекли противоправную деятельность 31-летнего местного жителя, планировавшего сбывать на территории областного центра наркотики бесконтактным способом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину около одного из домов по улице Овощной. При личном досмотре у него был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Ведется следствие.