Полиция Архангельска повязала очередного наркозакладчика

В Архангельске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке ОМОН Росгвардии пресекли противоправную деятельность 33-летнего местного жителя, планировавшего сбывать наркотики бесконтактным способом.

В ходе оперативных мероприятий полицейские с поличным задержали архангелогородца. При личном досмотре у него было обнаружено 17 свертков с растительным веществом. Также при осмотре места происшествия были найдены несколько тайников-закладок, которые злоумышленник уже успел оборудовать.

При проведении обыска по месту проживания задержанного стражи порядка обнаружили фрагменты синтетического вещества, а также электронные весы и упаковочный материал, предположительно использовавшийся для фасовки наркотиков.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством в особо крупном размере.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.