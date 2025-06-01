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В Северодвинске женщина подобрала на улице фотик и нажила неприятности

В полицию Северодвинска с заявлением о краже фотоаппарата стоимостью порядка 60 тысяч рублей обратился местный житель 2007 года рождения. Молодой человек рассказал стражам порядка, что оставил аппаратуру на остановке общественного транспорта по проспекту Морскому.

Спустя несколько минут он вернулся и обнаружил на месте только пустую сумку.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в течение нескольких часов установили и задержали подозреваемую – местную жительницу 1980 года рождения.

Установлено, что женщина, заметив на улице дорогостоящую технику, решила забрать ее себе.

Похищенный фотоаппарат изъят и возвращен владельцу.

По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.

Сотрудники полиции напоминают: вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, не становится ничейной. Взять ее означает совершить кражу! При обнаружении утерянной вещи необходимо прийти в ближайший отдел полиции и передать найденный предмет оперативному дежурному с указанием ваших данных.

31 июль 09:45 | : Происшествия

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