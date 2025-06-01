Взрослый мужик из Коряжмы угнал чужой велосипед

В отдел полиции по г. Коряжме МО МВД «Котласский» с заявлением о краже велосипеда обратился местный житель. По словам горожанина, утром он на несколько часов оставил байк около подъезда, а когда вернулся – его уже не было.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления – нигде не работающий ранее судимый 41-летний местный житель.

По имеющейся информации, днем злоумышленник, проходя мимо дома по улице Театральной, заметил стоящий у подъезда велосипед. Воспользовавшись тем, что двухколесное транспортное средство не было пристегнуто противоугонным тросом, мужчина похитил его.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу.

Стражи порядка обращаются к гражданам с просьбой более ответственно относиться к хранению личного имущества. Не оставлять самокаты и велосипеды в местах общего доступа. Обязательно использовать надежное противоугонное устройство, которое нельзя разорвать или разрушить бытовым инструментом.