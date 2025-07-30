Содержательнице наркопритона в Архангельске, потерявшей друга, дали условный срок

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 33-летнюю жительницу областного центра виновной по ч. 2 ст. 232 УК РФ (содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств и психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что осужденная и ее сожитель в принадлежащей последнему квартире дома на ул. Гайдара в городе Архангельске, с декабря 2023 г. по март 2024 г. организовали притон и предоставили помещение квартиры четырем своим знакомым, обеспечивая им безопасное и беспрепятственное потребление наркотических средств и психотропных веществ.

Подсудимая вину признала полностью, приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Уголовное дело в отношении сожителя подсудимой прекращено в связи с его смертью.