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Содержательнице наркопритона в Архангельске, потерявшей друга, дали условный срок

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения  и признал 33-летнюю  жительницу областного центра виновной по ч. 2 ст. 232 УК РФ  (содержание притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств и психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что осужденная и ее сожитель в принадлежащей последнему квартире дома на ул. Гайдара в городе Архангельске, с декабря 2023 г. по март 2024 г. организовали притон и предоставили помещение квартиры четырем своим знакомым, обеспечивая им безопасное и беспрепятственное потребление наркотических средств и психотропных веществ.

Подсудимая вину признала полностью, приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Уголовное дело в отношении сожителя  подсудимой прекращено в связи с его смертью.

30 июль 10:55 | : Происшествия

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