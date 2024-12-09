В Архангельске вынесен приговор водителю, покалечившему подростка

Соломбальский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 19-летнего жителя Северного округа областного центра виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что виновный при управлении автомобилем марки «ЛАДА 211240» в вечернее время 27.09.2024, двигаясь по улице Партизанская в направлении от улицы Кировская в сторону улицы Целлюлозная города Архангельска, совершая обгон транспортных средств, двигающихся в попутном направлении, допустил выезд на полосу встречного движения, где на нерегулируемом пешеходном переходе, вблизи дома 34 по улице Партизанская, не уступив дорогу подростку, совершил на него наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении указанного преступления осужденный признал в полном объеме.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Иск прокурора в интересах несовершеннолетнего о взыскании морального ущерба, причиненного преступлением удовлетворен на сумму 665 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.