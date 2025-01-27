Житель Коряжмы, случайно убивший женщину из пневматики, услышал мягкий приговор

Коряжемский городской суд согласился с позицией прокуратуры и признал 34-летнего жителя города Коряжмы виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что вечером 25 января 2025 года по месту жительства в городе Коряжме подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нажал на спусковой крючок пневматической винтовки, полагая, что она не заряжена, тем самым произвел выстрел в лоб 32-летней знакомой, зашедшей в это время в комнату.

Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, 29 января 2025 года пострадавшая в результате полученной травмы головы, не выходя из комы, скончалась в больнице.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, назначено 1 год 6 месяцев ограничения свободы с возложением обязанности не менять постоянного места жительства и не покидать территорию г. Коряжмы. Орудие преступления конфисковано в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.