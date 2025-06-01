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Тело рабочего, поггибшего при строительстве моста через Вагу, искали 4 дня

Гострудинспекция Архангельской области и НАО расследует гибель  рабочего, упавшего в реку Вага при ремонте моста. Несчастный случай произошел 17 июля 2025 года. Мужчина работал над укреплением опор низководного моста через реку Вага и упал с железного понтона в воду. 

Пропавший обнаружен 21 июля представителем работодателя при осмотре береговой линии около 500 м ниже по течению реки. 

Государственный инспектор труда обследовал место происшествия. В ходе расследования несчастного случая совместно с уполномоченными органами будут установлены обстоятельства и причины происшествия; виновные лица будут привлечены к ответственности.

 

21 июль 12:45 | : Происшествия

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