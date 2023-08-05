В озере Банное на Соловках утонул мужчина

14 августа 2023 года днем во время купания в озере Банное, находящееся на о. Соловки, при очевидных обстоятельствах утонул 45-летний мужчина. Его тело в тот же день извлекли из воды. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.