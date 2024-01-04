Северодвинец утонул в озере Белое при очевидных обстоятельствах

4 августа 2024 года днем 56-летний житель города Северодвинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утонул при очевидных обстоятельствах во время купания в озере Белое в городе Северодвинске. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети, находившиеся без присмотра взрослых, и лица в состоянии алкогольного опьянения.