Архангелогородка рискует сесть на 20 лет за наркосбыт

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску по подозрению в совершении наркопреступления была установлена и задержана 43-летняя местная жительница.

В ходе осмотра места происшествия стражи порядка обнаружили сверток, а также тайник-закладку, который задержанная успела оборудовать. Женщину доставили в отдел полиции, где в рюкзаке нашли еще шесть пакетиков с неизвестным веществом. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

При обыске в квартире злоумышленницы стражи порядка обнаружили электронные весы и упаковочный материал, предположительно использовавшийся для фасовки наркотиков.

Установлено, что запрещённые вещества задержанная планировала сбыть на территории областного центра бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Сотрудники полиции напоминают, что преступники через социальные сети и мессенджеры предлагают хорошо оплачиваемую работу, не требующую каких-либо усилий. Желая заработать «легкие деньги», граждане оказываются вовлеченными в преступную деятельность, связанную с распространением запрещенных веществ. При этом зачастую они не осознают всю степень опасности, которой подвергают себя и своих близких. Наказанием за подобные преступления может стать пожизненное лишение свободы.