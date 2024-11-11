Архангельские полицейские задержали наркоторговку

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области около подъезда дома, расположенного на улице Розы Люксембург, по подозрению в совершении наркопреступления задержана 23-летняя местная жительница.

Девушку доставили в отдел полиции, где в ходе личного досмотра в кармане куртки и дамской сумке полицейские обнаружили и изъяли у нее несколько свертков с порошкообразным веществом. Согласно проведенной лабораторной экспертизе изъятое признано синтетическим наркотическим средством в крупном размере.

По информации оперативников, злоумышленница действовала по заданию интернет-магазина, реализующего запрещенные вещества. Наркотики она планировала сбыть на территории областного центра путем оборудования тайников с закладками.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.