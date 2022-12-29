В поселке Плесецк наркоманы облюбовали местное кладбище

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО город Мирный в поселке Плесецк по подозрению в совершении наркопреступления задержаны два жителя города Мирный – мужчины 1987 и 1992 годов рождения.

При личном досмотре у них обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом коричневого цвета. Проведённая специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством в значительном размере.

По предварительной информации, злоумышленники приобрели запрещенные вещества через сеть Интернет. По полученным в анонимном мессенджере координатам оказалось, что закладка для них оставлена в поселке Плесецк в районе местного кладбища. Там подозреваемые и были задержаны стражами порядка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ведется дознание.

(фото с https://fsin-dostavka.su)