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Житель Мирного тремя ударами ножа убил убийцу

Мирнинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 38-летнего местного жителя 
 по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 27 октября 2024 г. осужденный с тремя знакомыми
 употребляли спиртное. В ходе возникшего между ним и другим мужчиной конфликта, осужденный вооружился ножом, нанес три удара в бедро потерпевшему, два из которых оказались сквозными, причинив здоровью тяжкий вред. До приезда скорой медицинской помощи потерпевший скончался на месте, потеряв много крови.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично.  Его доводы о самообороне признаны судом несостоятельными.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев  лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Кроме того, потерпевший по данному уголовному делу обвинялся  в том, что накануне он убил свою сожительницу, ранее угрожал
 ей убийством и похитил ее денежные средства с банковского счета
 (ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 105, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с его смертью.

(https://tambov.sledcom.ru

10 апрель 09:01 | : Происшествия

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