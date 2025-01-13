Житель Мирного тремя ударами ножа убил убийцу

Мирнинский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 38-летнего местного жителя

по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 27 октября 2024 г. осужденный с тремя знакомыми

употребляли спиртное. В ходе возникшего между ним и другим мужчиной конфликта, осужденный вооружился ножом, нанес три удара в бедро потерпевшему, два из которых оказались сквозными, причинив здоровью тяжкий вред. До приезда скорой медицинской помощи потерпевший скончался на месте, потеряв много крови.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично. Его доводы о самообороне признаны судом несостоятельными.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, потерпевший по данному уголовному делу обвинялся в том, что накануне он убил свою сожительницу, ранее угрожал

ей убийством и похитил ее денежные средства с банковского счета

(ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 105, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с его смертью.