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Вступил в силу приговор по уголовному делу об убийстве у ресторана «Баку» в Архангельске

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского районного суда г.Архангельска от 31.01.2024, которым ранее судимый 39-летний житель областного центра признан виновным по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство трех лиц).

Установлено, что осужденный ночью 20.11.2021 возле ресторана «Баку» в ходе конфликта с группой мужчин с целью лишения жизни выстрелил из травматического пистолета с близкого расстояния в голову трем из них, причинив одному несовместимое с жизнью повреждение головного мозга, от которого наступила его смерть, и двоим – ранение нижней части лица, не повлекшее столь тяжких последствий, что позволило им остаться в живых.

Свою вину осужденный не признал. За содеянное ему назначено наказание в виде 13 лет  лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и дополнительно ограничение свободы на 1 год 6 месяцев, которое он будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сегодня областным судом с учетом позиции прокуратуры области приговор оставлен без изменения, апелляционная жалобы осужденного с доводами о вынесении оправдательного приговора – без удовлетворения.

22 июль 14:36 | : Происшествия

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