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Суд строго наказал девчонок-диверсанток из Новодвинска

Суд согласился с позицией прокуратуры и признал 16-летнюю ранее не судимую жительницу г. Новодвинска виновной по п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Установлено, что в январе 2025 г. девушка согласилась на поступившее в мессенджере от незнакомого лица предложение выполнить за денежное вознаграждение преступное задание и привлекла для участия в нем свою 13-летнюю подругу.

По указанию этого лица подростки приехали в г. Архангельск, приобрели на полученные от него деньги необходимые предметы и в ночное время 02.02.2025 проникли на огороженную территорию электроподстанции, где совершили поджог оборудования и засняли свои действия на камеру мобильного телефона. 

Приговором Архангельского областного суда виновной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Денежные средства в сумме свыше 25 тысяч рублей, поступившие осужденной от соучастника преступления, конфискованы в доход государства.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

В отношении малолетней подруги осужденной, не достигшей возраста привлечения к уголовной ответственности, Новодвинским городским судом Архангельской области 01.07.2025 принято решение о помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок 3 года.


16 июль 11:47 | : Происшествия

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