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Житель Плесецка на доверчивости профукал миллион рублей

В полицию обратился житель поселка Плесек 1989 года рождения. Мужчина рассказал, что ему по телефону позвонил неизвестный, который сообщил, что на имя гражданина пришло заказное письмо. Чтобы впоследствии его получить, необходимо назвать код из отправленного смс-сообщения. Несмотря на то, что письмо мужчина не ждал, он продиктовал код.

 Спустя некоторое время в мессенджере ему позвонил уже якобы сотрудник «Росфинмониторинга» и сообщил о том, что благодаря полученному коду мошенники получили доступ к счетам клиента и пытаются снять накопления. Чтобы пресечь действия аферистов, лжесотрудник убедил северянина установить на телефон приложение, которое казалось программой удаленного доступа. 

 Впоследствии со счета потерпевшего были списаны все денежные средства — около одного миллиона рублей.

 Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: ни в коем случае никому нельзя передавать коды из смс-сообщений! Они открывают доступ к вашим личным кабинетам или являются подтверждением совершаемых от вашего имени операций. Также не следует по указанию посторонних устанавливать на мобильное устройство программы, назначение которых вам непонятно. Будьте бдительны! Берегите себя и свои сбережения.

15 март 12:07 | : Происшествия

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