Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский областной суд отменил смягчение режима трем матерым преступникам

Архангельским областным судом за истекший период 2023 года удовлетворены три апелляционных представления Онежской  прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на постановления Плесецкого районного суда Архангельской области, которыми лицам, осужденным за совершение особо тяжких преступлений неотбытая часть наказания в виде лишения свободы в колониях строгого и особого режимов заменена на принудительные работы.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры о преждевременности смягчения наказания осужденным, а также указал, что для реализации данного права свое исправление необходимо доказать активными действиями в течение всего периода отбывания наказания и прежде всего –заглаживанием вреда перед потерпевшими.

Так, одним из осужденных, чье ходатайство  было удовлетворено районным судом, за период отбывания наказания с 2006 года из присужденной потерпевшему компенсации вреда, причиненного преступлением в размере 500 тыс. рублей, выплачено менее 40%.

Проявленная Онежской специализированной прокуратурой принципиальность, позволила добиться принятия справедливых решений по отмене необоснованных постановлений суда первой инстанции.

24 апрель 16:02 | : Происшествия

Главные новости


Израиль сегодня – попытка объективного анализа
Не живите в Ярославле. «Один настоящий день» Георгия Шенгелия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (275)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20