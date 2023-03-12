Архангельский областной суд отменил смягчение режима трем матерым преступникам

Архангельским областным судом за истекший период 2023 года удовлетворены три апелляционных представления Онежской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях на постановления Плесецкого районного суда Архангельской области, которыми лицам, осужденным за совершение особо тяжких преступлений неотбытая часть наказания в виде лишения свободы в колониях строгого и особого режимов заменена на принудительные работы.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокуратуры о преждевременности смягчения наказания осужденным, а также указал, что для реализации данного права свое исправление необходимо доказать активными действиями в течение всего периода отбывания наказания и прежде всего –заглаживанием вреда перед потерпевшими.

Так, одним из осужденных, чье ходатайство было удовлетворено районным судом, за период отбывания наказания с 2006 года из присужденной потерпевшему компенсации вреда, причиненного преступлением в размере 500 тыс. рублей, выплачено менее 40%.

Проявленная Онежской специализированной прокуратурой принципиальность, позволила добиться принятия справедливых решений по отмене необоснованных постановлений суда первой инстанции.