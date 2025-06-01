Северодвинский суд выписал "путевки" в зону супругам-наркодилерам

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда от 07.04.2025, которым 35-летние жители г. Северодвинска, являющиеся супругами, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а», «б» ч. 3 ст. 2281, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 2281, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 2281, ч. 1 ст. 228, ч. 3 ст. 30 п. «а», «г» ч. 4 ст. 2281, ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 2281 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, в значительных и крупных размерах, приготовление к производству наркотических средств в особо крупном размере, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительных размерах).

Как установлено судом, для повышения своего материального благосостояния супруги, являющиеся потребителями наркотических средств, вступили в сговор на сбыт наркотических средств посредством созданного в сентябре 2023 г. мужчиной интернет-магазина по розничной продаже наркотических средств, после чего, приобретая у неустановленного лица наркотические средство в крупном размере, расфасовывали его на мелкие партии и раскладывали по «тайникам-закладкам» на территории городов Архангельска и Северодвинска. Затем для увеличения прибыли решили оборудовать лабораторию и самостоятельно изготавливать наркотические средства, для чего закупили необходимое оборудование и химические вещества.

Противоправная деятельность супругов пресечена сотрудниками полиции ОМВД России по г. Северодвинску, в октябре 2023 г. мужчину задержали, наркотические средства изъяли из незаконного оборота.

В связи с наличием малолетних детей в отношении его была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Однако они продолжили заниматься преступной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, кроме того, женщина вступила в преступную организованную группу с иными лицами, выполняя функции закладчика наркотических средств.

После повторного задержания мужчины в декабре 2023 г., женщины – в марте 2024 г. в отношении их была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, опекуном детей назначена бабушка.

По совокупности преступлений судом мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине – в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По апелляционному представлению прокурора автомобиль, зарегистрированный на супруга и использованный при совершении преступлений, конфискован в доход государства.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о переквалификации содеянного на менее тяжкие составы преступлений и суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.