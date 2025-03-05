Супружеская пара наркоманов из Северодвинска встретится на свободе через 10 лет

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителей г. Северодвинска виновными по ч. 3 ст. 30, п «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ , ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, в значительных и крупных размерах, приготовление к производству наркотических средств в особо крупном размере, незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительных размерах).

Судом установлено, что супружеская пара, являющаяся потребителями наркотиков, решила зарабатывать их сбытом, для чего мужчина в сентябре 2023 года в сети «Интернет» открыл интернет-магазин. В дальнейшем для увеличения прибыли супруги решили оборудовать по месту жительства лабораторию и самостоятельно изготавливать наркотические средства, для чего закупили необходимое оборудование и химические вещества.

После размещения в тайники очередной партии наркотических средств 09.10.2023 мужчина, а на следующий день и женщина задержаны, наркотические средства в крупном размере изъяты из незаконного оборота.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде вину в инкриминируемых им преступлениях они признали.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его супруге – в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.